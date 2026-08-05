DEN HAAG (ANP) - De helft van de huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaat mogelijk meer, en soms veel meer, betalen om hun huis te verwarmen. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Warmtenetten voorzien 700.000 huishoudens in Nederland.

De oorzaak van de stijging is dat in de Wet Collectieve Warmte (WCW) is geregeld dat de ACM tarieven voor warmte op termijn gaat vaststellen op basis van daadwerkelijke kosten van verschillende warmtenetten. Nu is er nog een maximumtarief op basis van de gemiddelde kosten van een gasaansluiting en een gestookte ketel, maar dat maximum gaat er dus nu vanaf.

Volgens ACM-economen gaat 10 procent van de betreffende huishoudens 71 procent meer betalen. Dat is omgerekend 740 euro meer per jaar. In extreme gevallen betalen huishoudens zelfs 1500 euro meer per jaar, als de overheid niet ingrijpt.

Er zijn ook mensen voor wie de rekening omlaag gaat. De 10 procent afnemers die het meest profiteren van de nieuwe regeling gaan gemiddeld 29 procent minder betalen.