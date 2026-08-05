Prinses Anne heeft woensdag een repetitie bijgewoond van The Royal Edinburgh Military Tattoo in Edinburgh. De oefening voor het jaarlijkse festival vond plaats in de Redford-barakken aan de rand van de Schotse hoofdstad.

De zus van koning Charles sprak tijdens haar bezoek onder meer met leden van het Royal Regiment of Scotland, die optreden tijdens het festival. Daarnaast ontmoette ze leden van de Britse luchtmacht Royal Air Force, die ook onderdeel is van de festiviteiten. Op foto's is te zien hoe The Princess Royal, zoals Anne ook wel wordt genoemd, praat met onder meer een Amerikaanse gitarist en een Schotse doedelzakspeelster.

The Royal Edinburgh Military Tattoo is een jaarlijks festival waarbij Britse strijdkrachten, militaire fanfares uit het Gemenebest en andere landen, en artistieke gezelschappen optreden op het plein voor Edinburgh Castle. Het festival wordt ieder jaar in augustus gehouden. Dit jaar vindt het festival van vrijdag 7 tot en met zaterdag 29 augustus plaats.