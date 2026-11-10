Wat kost buitenreclame en hoe bespaar je?

Buitenreclame wordt steeds populairder. En met een goede reden, want waar bijvoorbeeld radio- en tv-spots steeds lastiger bepaalde doelgroepen kunnen bereiken, heeft out of home één groot voordeel: vrijwel iedere Nederlander ziet billboards.

Ook fijn aan buitenreclame: je kunt het heel gericht inzetten, bijvoorbeeld in buurten waar een koopkrachtige doelgroep woont. Maar welk prijskaartje hangt aan buitenreclame en hoe geef je niet te veel geld uit? In dit artikel bespreekt buitenreclame specialist Mediamax de kosten en aandachtspunten voor (oriënterende) adverteerders.

Wat buitenreclame campagnes kosten

Een kleinere buitenreclame campagne op digitale schermen die goed is voor zo’n 300.000 contacten, is vaak al mogelijk vanaf €4.500. Dat komt neer op een CPM (kosten per duizend contacten) van ongeveer €15. Bij analoge buitenreclame komen daarentegen ook druk- en plaatsingskosten kijken. Digitale billboards hebben daardoor vaak een lagere instapprijs, wat deze vorm aantrekkelijk maakt voor adverteerders die voor het eerst kennismaken met buitenreclame.

Hoe kun je besparen op buitenreclame?

Het lijkt goedkoper om zelf te gaan shoppen bij verschillende aanbieders, maar het omgekeerde is meestal waar. Gespecialiseerde mediabureaus (die meestal inkopen bij meerdere aanbieders) kunnen regelmatig interessante kortingen bedingen. Bovendien zijn er wel 50 verschillende exploitanten in Nederland, waardoor zelf vergelijken erg tijdrovend is.

Daarnaast hebben aanbieders te maken met uitvallers: een reclamecampagne gaat op het laatste moment niet door, maar de billboards zijn al ingekocht. Deze last-minute aanbiedingen komen regelmatig voor en zijn perfect voor merken die voor het eerst in de buitenruimte willen adverteren.

Welke factoren bepalen de kosten van buitenreclame?

Locatie weegt het zwaarst, want een scherm op een druk station of langs de snelweg bij een grote stad kost een veelvoud van een scherm bij een winkelcentrum in de regio. Ook de periode telt mee: in het najaar en rond feestdagen is de vraag groot en stijgen de buitenreclame tarieven.

Daarnaast bepaalt je aandeel in de schermtijd van billboards de prijs. Digitale schermen tonen meerdere adverteerders na elkaar. Wil je vaker in beeld komen of alleen op bepaalde uren, dan verandert het tarief mee.

Welke maanden zijn het goedkoopst voor buitenreclame?

Buitenreclame kent een duidelijk hoog- en laagseizoen. Januari en de zomermaanden zijn doorgaans het voordeligst, omdat veel adverteerders dan pauzeren. Vanaf september trekt de vraag aan en in de weken voor de feestdagen betaal je het meest.

Dat verschil kan flink oplopen, terwijl je precies dezelfde schermen inkoopt. Wie flexibel is in zijn planning, bespaart dus zonder te onderhandelen. Vraag je bureau daarom altijd naar de prijs in een rustigere periode.

Let ook op losse piekdagen. Rond Valentijnsdag, Koningsdag, Moederdag en Vaderdag is de vraag naar schermen groot. Heeft jouw aanbod niets met die dagen te maken? Plan je campagne dan een week eerder of later.

Hoe ziet effectieve buitenreclame eruit?

Passanten kijken maar een paar seconden naar een billboard, dus je boodschap moet in één oogopslag duidelijk zijn. Houd het bij ongeveer zeven woorden, één beeld en een logo dat je direct herkent.

Kies ook altijd voor een groot contrast tussen je tekst en de achtergrond. Dunne letters en zachte kleuren vallen namelijk vrij snel weg in fel zonlicht of regen. Test je ontwerp door het op je telefoon te bekijken vanaf een armlengte afstand.

Speel in op de plek waar je staat: een buitenreclame scherm op een station vraagt om een andere boodschap dan een mast langs de snelweg. Noem de buurt, het weer of het tijdstip en je valt meer op.

Adverteren op analoge of digitale buitenreclame displays

Adverteren op digitale buitenreclame displays geeft je flexibiliteit. Je wisselt snel van uiting, toont ‘s ochtends een andere boodschap dan ‘s avonds en stopt wanneer je wilt. Daardoor kun je klein beginnen en bijsturen op wat werkt.

Een geprinte poster hangt daarentegen de hele week alleen voor jou. Je deelt de plek niet met andere adverteerders. Dat werkt natuurlijk heel goed als je in één buurt of stad langere tijd zichtbaar wilt zijn. Maar deze vorm van adverteren is volgens Mediamax ook veel kostbaarder.

Veel merken combineren echter beide vormen. Zo starten ze digitaal om te testen welke boodschap en locaties het beste scoren. Daarna zetten ze de winnende uiting breder in, bijvoorbeeld met abri reclame.

Hoe meet je het resultaat van buitenreclame?

Op een billboard kun je niet klikken, maar tóch kun je het effect prima volgen. Kijk tijdens de campagne naar het aantal zoekopdrachten op je merknaam en naar het websitebezoek uit de regio’s waar je adverteert.

Maak het jezelf makkelijk met een unieke kortingscode, QR-code of een specifieke webpagina op je uiting. Op deze manier zie je wel direct welke bezoekers via je buitenreclame binnenkomen, en vervolgens vergelijk je de cijfers met een periode zonder buitenreclame campagne.

Zo houd je buitenreclame betaalbaar

Buitenreclame hoeft niet perse een grote investering te zijn. Wie voorzichtig digitaal begint, een rustige periode kiest en openstaat voor last-minute plekken, betaalt snel een stuk minder dan de standaardprijs. Je bereikt daarmee nog steeds dezelfde passanten.