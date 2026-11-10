Sarina Wiegman heeft ruim tien maanden nadat ze tot Honorary Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire werd benoemd, eindelijk de bijbehorende onderscheiding mogen ophalen. De versierselen werden dinsdag op Windsor Castle uitgereikt door de Britse prins William.

Wiegman stond op de zogeheten New Year Honours List, een lijst van mensen die in het komende jaar een koninklijke onderscheiding krijgen. Het komt niet vaak voor dat niet-Britten worden geridderd. Wiegman krijgt haar lintje voor haar uitzonderlijke bijdrage aan het Britse voetbal. De Nederlandse voetbalcoach werd met het Engelse vrouwenteam tweemaal Europees kampioen, in 2022 en 2025, en bereikte de finale van het wereldkampioenschap in 2023.

Omdat Wiegman niet de Britse nationaliteit heeft, krijgt ze een Honorary Damehood. Dat betekent dat ze de titel Dame niet mag voeren.

Het Britse hof deelde een foto waarop William, die bekendstaat als groot voetbalfan, samen met Wiegman poseert. "Bedankt voor alles wat je voor het vrouwenvoetbal hebt gedaan, en voor de twee EK-titels op rij met de Lionesses!", schrijft het paleis onder het bericht.