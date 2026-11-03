Wat leren kinderen tijdens de pauze op het schoolplein?

De pauze tijdens schooltijd lijkt misschien een moment voor ontspanning, maar tegelijkertijd gebeurt er een heleboel. Wanneer de bel gaat, stormen kinderen naar buiten en binnen enkele minuten ontstaan er spel, kleine groepjes, discussies en kleine conflicten. Voornamelijk op sociaal gebied is er van alles aan de hand. Juist buiten het klaslokaal en in die pauze leren kinderen dingen die je niet uit een boek leert. Maar wat leren kinderen eigenlijk tijdens dat kwartiertje buiten?

Samen spelen leert kinderen afspraken maken en samenwerken

Tijdens het speelkwartier ontstaan er spelletjes die gespeeld worden. Daarbij moeten kinderen zelf onderling de spelafspraken maken, uitleggen, onderhandelen en soms compromissen sluiten. Kwesties zoals wie doen er mee, wat telt als een doelpunt en wat gebeurt er als iemand zich niet aan de regels houdt, worden besproken. Door zelf het heft in eigen handen te nemen, leren kinderen samenwerken, creatief te zijn en kleine ruzies op te lossen.

Conflicten op het schoolplein helpen sociale vaardigheden ontwikkelen

Als er samen wordt gespeeld, ontstaan er ook wel eens kleine conflicten. Dat hoort er nou eenmaal bij. Daarbij leren kinderen goed hun eigen standpunten uit te leggen en merken ze dat het hardste roepen niet altijd werkt. Kinderen leren toe te geven, opnieuw te beginnen of iemand anders erbij te betrekken om tot een oplossing te komen. Kleine ruzies of conflicten zijn een oefenmoment waarbij een kind veel leert.

Buitenspelen leert kinderen omgaan met verlies en teleurstelling

Kinderen doen spelend op het plein veel sociale, maar ook emotionele ontwikkelingen op. Goede voorbeelden hiervan zijn:

Wachten tot de schommel vrij is.

Niet als eerste gekozen worden.

Een wedstrijd verliezen.

Een klim of sprong niet gelijk kunnen.

Steeds weer opnieuw proberen.

Een speelomgeving doet veel met het geduld, doorzettingsvermogen en omgaan met teleurstelling van het kind.

Waarom ieder kind anders speelt op het schoolplein

Hoewel veel kinderen samen spelen, gebeurt niet alles in groepsspel. Sommige kinderen spelen liever op een andere manier. Denk aan rennen en stoeien, een fantasierijk rollenspel of soms juist even de rust opzoeken. Daarbij is de inrichting van het schoolplein belangrijk. Bij het kiezen van speeltoestellen schoolplein telt niet alleen hoeveel kinderen er tegelijk kunnen spelen, maar ook welke vormen van beweging, samenspel en ontmoeting de omgeving stimuleert.

De inrichting van het schoolplein beïnvloedt hoe kinderen spelen

Een kaal schoolplein lokt ander gedrag uit dan een plein met verschillende zones. Verschil in hoogte, klimobjecten en rustige plekjes motiveren tot verschillende vormen van spel. Een goede inrichting van het plein vertelt kinderen niet wat ze moeten doen, maar draagt bij aan hun eigen creativiteit.

Waarom het speelkwartier belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen

In een kwartier tijd gebeurt er op het schoolplein meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Kinderen bedenken spellen, maken afspraken, wachten op hun beurt, zoeken grenzen op en lossen conflicten op. Zo oefenen ze tijdens het spelen vaardigheden waar ze ook buiten het schoolplein veel aan hebben.