De initiatiefnemers van de brandbrief #nietmijnsongfestival, die werd ondertekend door 485 medewerkers van de publieke omroep, beraden zich op vervolgstappen na een gesprek met de NPO, schrijven ze dinsdag op Instagram. De briefschrijvers zijn ontevreden over de houding van de NPO tegenover toekomstige deelname aan het songfestival als ook Israël meedoet.

"Waar de NPO de 'pauzeknop' wil indrukken wat betreft deelname aan het Eurovisie Songfestival, willen wij dat de stopknop wordt gehanteerd", schrijven ze. "Vóór nieuwe deelname kan worden overwogen moet Israël van deelname worden uitgesloten zolang het land de Palestijnen onderdrukt en uitmoordt."

Ook pleitten de afgevaardigden voor een "ethisch kader" met "concrete rode lijnen" om samenwerkingen te beoordelen, bijvoorbeeld op betrokkenheid bij oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen. Volgens de briefschrijvers "erkent" de NPO "dat aan een dergelijk gesprek behoefte is en neemt dit mee in de overwegingen richting het nieuwe omroepbestel, dat vanaf 2029 zal starten."

Gesprek

Een afvaardiging van de ondertekenaars sprak maandag met NPO-bestuursvoorzitter Jet de Ranitz en communicatiehoofd Daan Jansen. Het gesprek stond al gepland voordat bekend werd dat de NPO toch afziet van deelname aan het songfestival. Volgens de publieke omroep is er op dit moment te weinig draagvlak bij de omroepen om in 2027 deel te nemen.

"We zijn de NPO erkentelijk voor het goede gesprek. Maar we zijn niet tevreden met de standpunten die bestuur en directie nog altijd innemen ten opzichte van deelname aan een Eurovisie Songfestival samen met Israël. Wij zullen ons daarom de komende weken beraden op vervolgstappen", aldus de initiatiefnemers.