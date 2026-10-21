Websites Amerikaanse zusterketens Albert Heijn werken weer

ZAANDAM (ANP) - De Amerikaanse ketens van supermarktconcern Ahold Delhaize hebben hun websites weer aangeschakeld. Door de grote cyberaanval en vele problemen bij het bedrijf lagen de sites van deze zusterketens van Albert Heijn er meer dan een week uit.

Dinsdag waren de sites van Food Lion en Giant Food al tijdelijk weer te bezoeken. Maar later werden ze toch weer onbereikbaar. Nu zijn ook de sites van Hannaford en Stop & Shop weer in de lucht. Ahold Delhaize haalde de sites net als die van bijvoorbeeld Albert Heijn en Etos ruim een week geleden uit voorzorg offline.

De Verenigde Staten zijn met afstand de grootste markt voor het concern met hoofdkantoor in Zaandam. Meer dan de helft van de omzet komt uit het Noord-Amerikaanse land.

Ahold Delhaize meldde woensdag ook dat zijn nieuwe topman Thierry Garnier op 11 januari bij het bedrijf in dienst treedt. Op 3 maart neemt hij de leiding over van huidig topman Frans Muller, die met pensioen gaat. De komst van Garnier was al aangekondigd; alleen de specifieke data waren nog niet bekend.