Vijf schrijvers maken kans op Boekenbon Literatuurprijs 2026

De vijf kanshebbers op de Boekenbon Literatuurprijs 2026 zijn woensdag bekendgemaakt in de NPO-podcast Blok en Dijkstra Lezen Nog Boeken. Op de shortlist staan Dominique De Groen met het boek Corpus Britney, Bernke Klein Zandvoort met Oogsprong, Xillan Macrooy met Mensen als zonnen en mensen als manen, Richard Osinga met Bunker en Ester Naomi Perquin met Tot alles in beweging komt.

De jury, bestaande uit onder meer neerlandici, schrijvers, boekverkopers en recensenten, stelde de shortlist op uit in totaal 568 ingezonden boeken.

De Boekenbon Literatuurprijs geldt als bekroning van het beste Nederlandstalige literaire boek van het jaar (tussen 1 juli 2025 en 1 juni 2026) en zowel fictie- als non-fictieboeken komen in aanmerking voor de prijs. De auteur van het bekroonde boek gaat naar huis met een bedrag van 50.000 euro.

De winnaar van de Boekenbon Literatuurprijs 2026 wordt op 25 november bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in Amare in Den Haag.