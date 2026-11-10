AALSMEER (ANP) - De websites Topgeschenken.nl, Topbloemen.nl en Toptaarten.nl werken weer, nadat ze vorige week werden getroffen door een datalek. Klanten kunnen weer bestellingen plaatsen via de webshops, meldt Topgeschenken.nl in een nieuwe update over het cybersecurityincident.

Na het ontdekken van het incident haalde het bedrijf uit voorzorg een deel van zijn systemen offline. Na uitgebreide controles en het treffen van aanvullende beveiligingsmaatregelen hebben de webwinkels hun dienstverlening veilig kunnen herstellen, aldus het bedrijf. Wel kan het iets langer duren voordat mensen een reactie van de klantenservice ontvangen, omdat het bedrijf meer berichten ontvangt dan gebruikelijk.

Het onderzoek naar de aard, oorzaak en impact van het incident loopt nog, aldus Topgeschenken.nl. Uit voorlopig onderzoek kwam maandag al naar voren dat een deel van de persoonlijke gegevens van klanten in handen is gekomen van onbevoegden, nadat zij toegang kregen tot de IT-omgeving van de websites.