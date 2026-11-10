Maya Jama gaat aan de slag voor streamingdienst Netflix. Dat maakte de Britse presentatrice bekend, nadat zij afgelopen weekend aankondigde na negen seizoenen te stoppen als presentator van de Britse versie van Love Island.

De 32-jarige Jama deelde op Instagram een artikel van vakblad Variety over de deal. "Ik vind het absoluut geweldig om met Netflix te werken! Er komen heel leuke dingen aan en ik kan niet wachten tot iedereen ziet waar we aan hebben gewerkt", zegt Jama in een persbericht. "Ik kan nog niet veel verklappen, maar ik kijk enorm uit naar dit volgende hoofdstuk."

Jama presenteerde sinds 2023 Love Island. Daarna was ze ook te zien in het Britse programma Celebrity Traitors en maakte ze haar acteerdebuut in de Netflix-serie The Gentlemen.