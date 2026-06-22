Weinig beweging op Wall Street, SpaceX opnieuw omlaag

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York kwamen maandag bij de opening nauwelijks in beweging. Beleggers op Wall Street keerden terug van een lang weekend, want vrijdag waren de Amerikaanse beurzen dicht voor Juneteenth, waarbij de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten wordt herdacht. Handelaren volgden verder de ontwikkelingen rond de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. De olieprijzen gingen omlaag.

Bij de techbedrijven verloor SpaceX ruim 5 procent. Vorige week donderdag en woensdag daalde de koers van het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk na de succesvolle beursgang op vrijdag 12 juni. Bij die beursgang haalde SpaceX 75 miljard dollar op. Daarmee was het de grootste beursgang ooit.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de handel een fractie lager op 51.554 punten. De S&P 500 won 0,2 procent op 7517 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 26.455 punten.

Eczeem

Bij de individuele aandelen in New York waren wel flinke uitschieters. Zo maakte biotechnoloog Apogee Therapeutics een koerssprong van liefst 47 procent door het nieuws dat het bedrijf voor bijna 11 miljard dollar wordt overgenomen door farmaceut AbbVie. Zakenkrant Financial Times had vrijdag al gemeld dat die overname naderde. Met de deal versterkt AbbVie zijn activiteiten op het gebied van ontstekingsremmers. Het Amerikaanse Apogee werkt aan middelen tegen onder meer eczeem.

De leverancier van bouwmaterialen Arcosa won 7,7 procent. Het bedrijf wordt overgenomen door branchegenoot CRH in een deal ter waarde van 8,5 miljard dollar.

Amerikaanse inflatie

Bij de techaandelen behoorde Micron Technology tot de grotere stijgers met een winst van bijna 5 procent. De koersstijging komt in aanloop naar het kwartaalrapport van de chipfabrikant, dat woensdag na sluiting van de beurs wordt gepubliceerd.

Daarnaast kijken beleggers op Wall Street uit naar belangrijke cijfers over de Amerikaanse inflatie die later deze week naar buiten komen.