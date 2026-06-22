Andy Burnham in Brits parlement beëdigd als parlementariër

LONDEN (ANP) - De Britse politicus Andy Burnham is in het Britse parlement beëdigd als parlementariër. Dit betekent dat hij officieel Keir Starmer op kan volgen als premier. Burnham won de verkiezing in het district Makerfield vorige week. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen zijn Labour-partij op te kunnen nemen tegen Starmer.

Starmer kondigde maandag aan af te treden. Hij zegt premier te blijven totdat Labour een nieuwe leider heeft gekozen. De voormalige minister van Volksgezondheid Wes Streeting zei zich eerder ook kandidaat te gaan stellen voor het leiderschap, maar heeft inmiddels aangegeven Burnhams kandidatuur te steunen.

Burnham werd volgens de BBC met luid applaus ontvangen door zijn partij toen hij het Lagerhuis binnenstapte om te worden beëdigd.