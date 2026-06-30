Wereldwijde handel in lng groeit dit jaar niet, verwacht Shell

LONDEN (ANP) - De wereldwijde handel in vloeibaar gemaakt aardgas (lng) blijft dit jaar naar verwachting gelijk aan vorig jaar. Dat meldt Shell in een prognose. Het olie- en gasbedrijf had eigenlijk gerekend op een aanzienlijke toename, maar de aanvoer van lng is flink verstoord door het conflict in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz.

Vorig jaar werd wereldwijd in totaal 422 miljoen ton lng verhandeld. Dit jaar rekent Shell op een vergelijkbare hoeveelheid, mits de scheepvaart door de Straat van Hormuz deze zomer weer terugkeert naar de situatie voordat de Iranoorlog uitbrak. In 2027 kan er weer sprake zijn van groei.

"Het conflict zorgde voor een schok die door het hele systeem trok en alle segmenten van de economie raakte, maar de lng-sector heeft bewezen veerkrachtig te zijn en zich aan te kunnen passen aan veranderende marktomstandigheden," zegt Cederic Cremers, het hoofd van de geïntegreerde gasdivisie van Shell.