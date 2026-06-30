Bankenvereniging: onlinefraude maatschappelijk probleem

AMSTERDAM (ANP) - Onlinefraude is een maatschappelijk probleem met vaak ingrijpende financiële en emotionele gevolgen voor de slachtoffers. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een reactie op een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB), waaruit blijkt dat fraude in het betalingsverkeer vorig jaar flink is toegenomen. De NVB zegt dat deze cijfers dit nog eens verder onderstrepen.

Volgens de NVB blijven banken werken aan het weerbaar maken van mensen, waaronder met de campagne 'Herken fraude. Voorkom fraude'. In die campagne van de bankensector worden mensen gewezen op de verschillende soorten fraude, zoals phishing, helpdeskfraude en cryptofraude met behulp van video's en podcasts. Ook kunnen mensen daarbij testen doen of ze fraude kunnen herkennen en voorkomen en wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen.

De NVB zegt verder dat tegenwoordig 70 procent van alle onlinefraude op sociale media begint en dat het daarom essentieel is dat socialmediabedrijven meer gaan doen om klanten te beschermen tegen fraude. In april werd hiervoor nog een oproep gedaan door de banken.