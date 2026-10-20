Werkgevers willen nieuwe onderhandelingen over streekvervoer

DEN HAAG (ANP) - De werkgevers hebben de vakbonden uitgenodigd om de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het streekvervoer te hervatten. Ze zijn bereid terug te komen op hun eerdere voorstellen als er aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Een van de eisen is dat er zes weken niet meer wordt gestaakt.

Nadat de cao-onderhandelingen tussen de werkgevers en de vakbonden klapten, kondigden de vakbonden aan in het streekvervoer elke week tot aan kerst een dag te gaan staken. Vorige week woensdag was de eerste stakingsdag en het plan van de vakbonden is dat aankomende donderdag opnieuw buschauffeurs en treinmachinisten van regionale vervoerders het werk neerleggen.

De werkgeversorganisatie VWOV zegt nu bereid te zijn om te praten over loon, ouderregelingen, het persoonlijk keuzebudget (pkb) en over onregelmatigheidstoeslagen. "Onze oproep aan de vakbonden is helder: kom terug naar de onderhandelingstafel."

FNV zegt het voorstel te bestuderen en later met een reactie te komen. CNV heeft nog niet gereageerd op vragen van het ANP.