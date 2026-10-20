Koningin Suthida van Thailand drinkt thee bij Japans keizerspaar

Koningin Suthida van Thailand is op de thee geweest bij het Japanse keizerspaar. Het Japanse hof deelt dinsdag foto's van de ontmoeting op de Instagrampagina van de Japanse keizerlijke familie. De 48-jarige Suthida is in Japan voor het Aziatische kampioenschap ijshockey voor vrouwen.

Suthida is de eerste wereldwijde ambassadeur voor het ijshockey voor vrouwen en bezocht vorige week onder meer de openingswedstrijd van het Aziatisch kampioenschap tussen Japan en Kazachstan. Afgelopen weekend bond de Thaise koningin ook zelf haar schaatsen nog onder en trakteerde ze het publiek in het stadion van Sapporo op haar eigen ijshockeykunsten.

Vlak na haar aankomst in Japan oogstte de Thaise koningin ook al bewondering, doordat zij zelf als piloot de Boeing 737 van Bangkok naar New Chitose Airport in Hokkaido had gevlogen. Volgens diverse media reed ze daarna ook zelf naar haar hotel, zonder gebruik te maken van een chauffeur.