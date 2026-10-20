Werknemers chipbedrijf Micron in Taiwan staken voor hogere bonus

BOISE (ANP/AFP) - Werknemers van een fabriek van Micron Technology in Taiwan zijn van plan om donderdag te staken. Hiermee willen ze druk uitoefenen op het Amerikaanse chipbedrijf om met een "concreet winstdelingsplan" te komen, laat een vakbond die de werknemers vertegenwoordigt weten.

De enorme wereldwijde vraag naar chips voor AI-datacentra heeft de inkomsten van bedrijven die deze chips ontwerpen, produceren en assembleren flink doen stijgen. Door de sterke winstgroei eisen de werknemers een groter deel van die winst op.

Micron, dat ongeveer 50 tot 60 procent van zijn chips in Taiwan produceert, liet vorige maand weten dat het personeel een bedrag ter waarde van maximaal 68 maandsalarissen zou ontvangen als eenmalige bonus. Dat voorstel werd echter door de werknemers afgewezen.

De vakbonden eisen een eenmalige bonus ter hoogte van 83 maandsalarissen. Ook willen ze een structureel winstdelingssysteem waarbij 15 procent van de operationele winst van het bedrijf naar bonussen voor werknemers gaat.