Werknemers dagen Meta voor rechter om gebruik AI bij massaontslag

CHICAGO (ANP/AFP) - Werknemers van Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook, WhatsApp en Instagram, hebben een rechtszaak aangespannen tegen het bedrijf. Ze beschuldigen de techgigant van het gebruik van AI om werknemers te selecteren voor de massale ontslagen. Meta ontkent.

De 26 medewerkers die de rechtszaak aanspanden, verloren hun baan in een grote ontslagronde. In mei kondigde Meta aan dat het 8000 werknemers, ongeveer 10 procent van het personeelsbestand, zal ontslaan.

Volgens de aanklacht gebruikt Meta AI-systemen om werknemers te beoordelen, te rangschikken en te selecteren in het kader van de ontslagen. Dit systeem zou worden verkozen boven managers die een weloverwogen oordeel kunnen vellen. Daardoor worden werknemers met medische klachten of verloven onevenredig zwaar getroffen, aldus de aanklacht.

"Beslissingen over personeelsbeheer en organisatie werden en worden genomen door mensen, niet door AI", aldus een woordvoerder van Meta tegenover Amerikaanse media.