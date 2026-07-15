Belgisch international Meunier tekent bij Sunderland

SUNDERLAND (ANP) - De Belgische verdediger Thomas Meunier verruilt het Franse Lille voor Sunderland. De 34-jarige international was transfervrij en heeft een contract getekend voor twee jaar, meldt de nummer zeven van afgelopen seizoen in de Premier League.

"De Premier League is een van de meest competitieve en opwindende competities in de wereld en het is een uitdaging die ik wilde ervaren", zegt Meunier op de website van zijn nieuwe club.

Voor Lille speelde de Belg in de afgelopen twee seizoenen 81 wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde. Daarvoor kwam hij uit voor onder meer Trabzonspor, Dortmund, PSG en in eigen land voor Club Brugge. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico kwam Meunier in actie voor de Belgen, die in de kwartfinales strandden tegen Spanje (1-2).

Bij Sunderland wordt Meunier ploeggenoot van Oranje-internationals Brian Brobbey en Robin Roefs.