Winkeliers boeken grootste omzetgroei in bijna een jaar

DEN HAAG (ANP) - Winkeliers in Nederland hebben in augustus meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,5 procent. Dat is de grootste groei in bijna een jaar tijd. In november 2025 steeg de omzet met 3,6 procent.

De toename is voor een deel het gevolg van prijsverhogingen. Het volume, de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 2,7 procent hoger dan een jaar geleden.

Bij winkels in voedings- en genotmiddelen steeg de omzet met 0,9 procent. De omzet van supermarkten steeg met 1 procent en die van speciaalzaken met 0,4 procent. In de non-foodsector nam de omzet met 5 procent toe. Winkels voor meubels en woninginrichting kenden in die sector de grootste stijging met 7 procent. Ook winkels in recreatieartikelen (plus 5,9 procent) en kledingwinkels (plus 2,5 procent) noteerden meer omzet. Alleen winkels in schoenen en lederwaren noteerden een lagere omzet dan in augustus 2025.

Online werd er in augustus 6,2 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De onlineomzet van winkels waarbij onlineverkoop de hoofdactiviteit is steeg met 7 procent. De webwinkels waarvan verkoop via internet een nevenactiviteit is, steeg 4,8 procent. Online noteerden winkels in voedingsmiddelen en drogisterijen de sterkste omzetstijging, gevolgd door winkels in kleding en mode-artikelen.