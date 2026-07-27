Winsten op Wall Street door gevechtspauze Iranoorlog

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten geopend. Het sentiment onder beleggers op Wall Street werd gesteund door de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran en een flinke daling van de olieprijzen. Oliebedrijven kwamen daardoor onder druk te staan, maar in de luchtvaart- en cruisesector stegen de koersen.

De olieprijzen zakten tot bijna 7 procent, waarbij Brentolie onder de 90 dollar per vat daalde. Vorige week klom de prijs van Brent nog tot boven de 100 dollar door escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Oliemaatschappijen ConocoPhillips, Chevron en verloren tot ruim 2 procent. United Airlines, Delta Air Lines en American Airlines klommen tot ruim 4 procent. Cruise-aanbieders Carnival, Royal Caribbean en ⁠Norwegian Cruise Line werden tot 4,3 procent meer waard.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 1,2 procent hoger op 52.479 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 7480 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,1 procent tot 25.261 punten.