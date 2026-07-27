China dreigt VS met vergelding om onderzoek naar AI-diefstal

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van hoge functionarissen in de VS dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht om vermeende diefstal van Amerikaanse technologie.

Amerikaanse functionarissen zeggen dat Chinese bedrijven betere AI-modellen, in veel gevallen Amerikaanse, gebruiken om hun eigen modellen te verbeteren. Volgens de Amerikanen is deze 'destillatie' genoeg reden om de Chinese bedrijven te straffen. Destilleren betekent bij AI-modellen dat een groot model een kleiner model denkstappen leert. Als dit grootschalig gebeurt, komt dat volgens de Amerikanen neer op diefstal van intellectueel eigendom.

Enkele genoemde straffen zijn onder meer dat Chinese bedrijven te maken krijgen met sancties of plaatsing op een lijst van het ministerie van Handel met bedrijven met beperkte toegang tot Amerikaanse technologie.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel stelt dat China alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om zijn belangen te beschermen.