Winstnemingen drukken chipaandelen na sterke beursdag

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers in Amsterdam namen in de laatste handelsuren winst op chipaandelen, nadat de koersen eerder op de dag nog stevig waren opgelopen. De sector stond in de belangstelling na sterke resultaten en vooruitzichten van chipmachinemaker ASML. Tijdens de ochtendhandel was ASML veruit de grootste stijger in de hoofdindex met een winst van ruim 5 procent. Het aandeel eindigde echter 0,4 procent in de min. Branchegenoot Besi was de grootste daler in de AEX met een verlies van 3 procent.

De AEX, die bestaat uit de grootste bedrijven op de Nederlandse beurs, sloot 0,7 procent hoger op 1097,90 punten. Eerder op de dag kwam de hoofdgraadmeter nog voor het eerst in de geschiedenis boven de 1100 punten uit. Dat is de hoogste stand ooit. De index eindigde dinsdag al op een nieuw slotrecord. Een maand geleden naderde de AEX al het historische niveau van 1100 punten, maar volgde een terugval tot bijna 1050 punten.

De belangrijkste beursindex van Nederland begon 2026 op 951,29 punten en is dit jaar 15,4 procent in waarde gestegen. In heel 2025 won de AEX meer dan 8 procent. ASML is dankzij al het enthousiasme over AI uitgegroeid tot het waardevolste beursgenoteerde bedrijf van Europa. Dit jaar is het aandeel al ruim 60 procent in waarde gestegen.

TomTom

De MidKap, de index van middelgrote fondsen, eindigde woensdag 0,7 procent hoger op 1081,82 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt verloren tot 0,5 procent, de beurs in Parijs eindigde 0,2 procent in de plus.

Investeerder CVC mocht zich de winnaar noemen onder de hoofdfondsen in Amsterdam met een winst van ruim 6 procent, na een herhaling van de koopaanbeveling voor het aandeel van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs.

Bij de kleinere bedrijven kelderde TomTom ruim 13 procent na tegenvallende resultaten. De navigatiespecialist boekte afgelopen kwartaal minder omzet. Dankzij kostenbesparingen boekte het bedrijf wel weer winst, na een fors verlies een jaar eerder. Ook herhaalde TomTom de omzetverwachting voor het hele jaar.