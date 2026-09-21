Woonbond over actieplan woningbouw: rekening komt bij huurders

AMSTERDAM (ANP) - De Woonbond, de belangenbehartiger van huurders, vindt het goed dat het kabinet inzet op meer bijbouwen van betaalbare huurwoningen met het actieplan om de woningbouw te versnellen. Maar het is volgens de Woonbond "ongehoord dat de rekening hiervoor bij huurders ligt".

Woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan (D66) kwam maandag met vijftig acties, die grotendeels al bekend waren. Volgens de huurdersvereniging kiest de minister met de plannen ook voor "hogere huren door de huurprijsregulering te laten verwateren en meer tijdelijke huurcontracten mogelijk te maken". Daarnaast lopen particuliere verhuurders en woningcorporaties tegen een "hoge belastingdruk" aan, wat "een aanslag op de nieuwbouwcapaciteit is", aldus de Woonbond. "Dat het kabinet dat in stand houdt en tegelijkertijd de huren verhoogt is ongehoord."

Verder vindt de Woonbond het "onbegrijpelijk" dat de minister weer tijdelijke huurcontracten wil, "waarmee huurders in onzekerheid zitten en hun recht niet durven halen".