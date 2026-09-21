Koning Felipe draagt vr-bril bij bezoek aan Spaans energiebedrijf

Koning Felipe van Spanje heeft maandag bij de opening van een tentoonstelling in Madrid een virtualrealitybril opgezet. Ook ontmoette hij een robothondje. Dat is te zien op foto's van de bijeenkomst ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van Iberdrola, een groot Spaans energieconcern.

Het Spaanse hof meldt dat de koning een rondleiding kreeg langs de onderdelen van de tentoonstelling, waarbij hij meer leerde over onder meer de ontwikkeling van elektriciteit door de decennia heen en de nieuwste toepassingen in energievoorziening.

In de educatieve ruimte van de expositie woonde de koning tijdens zijn bezoek ook proefjes bij. Die werden uitgevoerd door basisschoolleerlingen uit groep 8 en kinderen uit de eerste twee klassen van de middelbare school.