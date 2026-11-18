DEN HAAG (ANP) - De Deense woonwinkelketen JYSK wil verder groeien in Nederland en zegt vooral in de grotere steden in de Randstad kansen te zien voor uitbreiding. JYSK verhoogt zijn groeiambitie naar tweehonderd winkels. JYSK opende woensdag een nieuwe winkel in Amsterdam, de vijfde in de hoofdstad, en volgende week wordt een nieuwe winkel in Aalsmeer geopend.

JYSK is al twintig jaar aanwezig in Nederland en heeft hier nu 111 winkels. "Tot nu toe gingen we uit van minimaal 140 winkels in Nederland. De sterke groei in grote steden geeft ons het vertrouwen dat we kunnen uitbreiden naar tweehonderd winkels", zegt Frank Christant, directeur bij JYSK voor Nederland, België en Frankrijk. JYSK zegt dit jaar acht nieuwe winkels in Nederland te openen, het hoogste aantal in jaren.

JYSK kijkt voor nieuwe vestigingen vooral naar centrale locaties in steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, waarvoor een compacter concept is ontwikkeld met een stadswinkel ter grootte van 600 tot 1000 vierkante meter. Doorgaans zijn de winkels 1250 tot 1500 vierkante meter groot.