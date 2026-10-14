LOS GATOS (ANP/BLOOMBERG) - Streamingdienst Netflix schrapt wereldwijd ongeveer duizend banen. Dat melden verschillende media op basis van een e-mail die medetopmannen Greg Peters en Ted Sarandos woensdag naar het personeel hebben gestuurd. Netflix kampt met een afnemende groei.

In de e-mail schrijven de topmannen volgens de media dat het grootste deel van de reductie valt op de afdelingen product, tech, juridische zaken en hr. "Dit soort beslissingen zijn nooit makkelijk en we nemen ze niet lichtvaardig", citeert persbureau Bloomberg. Netflix ligt volgens de topbestuurders nog wel op koers om de verwachtingen voor het hele jaar te halen.

Het aantal banen dat verdwijnt, komt neer op 6 procent van het wereldwijde personeelsbestand. Volgens The Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij het bedrijf sinds 2022. Eind vorig jaar werkten zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten.