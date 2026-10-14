College: robuust toezicht nodig bij nieuwe inlichtingenwet

UTRECHT (ANP) - Een wetsvoorstel dat inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, moet gepaard gaan met "effectieve waarborgen en robuust toezicht" om mensenrechten te beschermen, oordeelt het College van de Rechten van de Mens. Als het aan het kabinet ligt, worden de inlichtingendiensten onder meer sneller bevoegd om informatie te verzamelen over personen en organisaties die een mogelijke dreiging vormen. Zo kunnen ze computers en smartphones hacken zonder onafhankelijke toets vooraf.

Het college werd door de ministeries die aan het wetsvoorstel werkten verzocht te adviseren over het wetsvoorstel, dat eind augustus werd gepresenteerd. Defensieminister Dilan Yeşilgöz (VVD) benadrukte dat het toezicht onder de nieuwe wet "robuust" blijft, maar het college vindt dat het voorstel "te weinig waarborgen biedt". Ook de nieuwe toezichthouder, het College van Toetsing en Toezicht (CTT), dat zou worden ingesteld, kan volgens de mensenrechtenwaakhond de "uitbreiding van de bevoegdheden van de inlichtingendiensten niet blijven bijbenen".