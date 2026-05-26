Zeeman weg uit Portugal en Oostenrijk, sluit tientallen winkels

ALPHEN AAN DE RIJN (ANP) - Textielsuper Zeeman vertrekt uit Portugal en Oostenrijk en sluit dit jaar 51 winkels in Frankrijk, Spanje en Duitsland. Dit maakt deel uit van ingrepen die het winkelbestand van de Nederlandse budgetketen moeten "rationaliseren", schrijft het bedrijf in zijn jaarverslag.

Het aantal winkelsluitingen tussen 2025 en 2028 komt uit op ongeveer 150. Per saldo verwacht de Nederlandse budgetwinkelketen de komende drie jaar met zestig winkels minder verder te gaan, omdat er ook nieuwe vestigingen worden geopend. Zeeman had vorig jaar 1388 winkels in acht landen.

Zeeman sluit de tientallen winkels na kritisch naar de winstgevendheid en de groeikansen te hebben gekeken. In Portugal en Oostenrijk beëindigt het bedrijf zijn "pilots" met respectievelijk zeven en zes winkelopeningen, omdat die volgens Zeeman niet succesvol waren. In Duitsland, Frankrijk en Spanje wil Zeeman tegelijkertijd met meer marketing nieuwe klanten aantrekken.