Geruchtmakende inbraak in Louvre wordt verfilmd

De geruchtmakende juwelenroof in het wereldberoemde museum Louvre wordt verfilmd, schrijven Franse media. De Franse filmmaker Romain Gavras zal de film regisseren.

Een titel, releasedatum en cast zijn nog niet bekendgemaakt. De 44-jarige Gavras maakte in het verleden films als The World Is Yours en Athena.

Woensdag verschijnt een boek van drie journalisten over de roof in het museum, in oktober vorig jaar. Juwelendieven wisten toen het bekende Franse museum binnen te dringen en voor tientallen miljoenen aan juwelen buit te maken. Na de overval klonk veel kritiek op de beveiliging van het museum. De directeur van het Louvre vertrok eerder dit jaar. Volgens persbureau AFP zijn de juwelen nog altijd niet gevonden.