Ziggo wil in mei of september volgend jaar naar beurs Amsterdam

UTRECHT (ANP) - Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Die maanden ziet het telecombedrijf als de meest voor de hand liggende voor een beursgang, is dinsdag bekendgemaakt.

In februari verkocht het Britse Vodafone zijn belang van 50 procent in het Nederlandse VodafoneZiggo aan samenwerkingspartner Liberty Global. Dat Amerikaanse bedrijf heeft zijn belangen in VodafoneZiggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group.

De voorbereidingen voor de beursnotering daarvan zijn in volle gang. Onlangs werd bekend dat de mobiele masten van VodafoneZiggo worden verkocht voor 669 miljoen euro. Dat geld wordt gebruikt om de schuld te verlagen.

De veranderingen moeten ook leiden tot veel kostenvoordelen. Op vragen over mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid, zegt een woordvoerster: "Een reorganisatie is nu niet aan de orde". Voor klanten in Nederland verandert er niets. Ook de merknaam Vodafone blijft behouden.