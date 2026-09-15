Spionnenserie Slow Horses krijgt achtste seizoen

De populaire spionnenserie Slow Horses krijgt een achtste seizoen op Apple TV. Dat heeft de streamingdienst dinsdag bekendgemaakt. De serie won maandagnacht een Emmy voor de beste regie van een dramaserie.

Het achtste seizoen telt zes afleveringen en is gebaseerd op Clown Town, het negende boek uit de Slough House-reeks van schrijver Mick Herron. Gary Oldman keert terug als MI5-agent Jackson Lamb. Ook Kristin Scott Thomas is opnieuw te zien als Diana Taverner.

Het zesde seizoen van Slow Horses gaat woensdag in première. Het is nog niet bekend wanneer het zevende seizoen te zien zal zijn.