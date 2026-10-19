Zo kies je als werkgever het juiste kerstpakket voor je team

De feestdagen komen er weer aan. Voor veel mensen is dit een periode om naar uit te kijken. Als werkgever komt er voor jou iets anders om de hoek kijken: een kerstpakket samenstellen. Dit wordt steeds vaker gezien als onderdeel van de HR-strategie, maar je bent er nog altijd veel tijd aan kwijt. Om je zoveel mogelijk tijd te besparen, hebben we een concreet stappenplan opgesteld om het juiste kerstpakket samen te stellen.

Stap 1: Bepaal een budget

Voordat je verschillende kerstpakketten gaat bekijken, is het slim om eerst helder te hebben wat je per medewerker wilt uitgeven. Nadat je dat helder hebt, kun je gaan vergelijken tussen verschillende aanbieders of pakketten. Zo voorkom je dat je teleurgesteld wordt wanneer de kosten achteraf te hoog uitvallen. Hou ook rekening met zaken zoals verzendkosten of eventuele personalisatie, denk aan een kaartje.

Stap 2: Stem het pakket af op je medewerkers

Een pakket voor iedereen gaat vaak mis. Deze pakketten bevatten vaak alcohol, terwijl wellicht een groot deel van je werknemers niet drinkt. Begin met het analyseren van je medewerkers: leeftijdsopbouw, gezinssituatie, sportief of juist niet-sportief, dieetwensen zoals vegetarisch of vegan. Een divers samengesteld team is dan ook gebaat bij een pakket met keuzeopties, of meerdere varianten naast elkaar.

Stap 3: Kies een thema dat bij je bedrijf past

Een kerstpakket zegt meer over je bedrijf dan je misschien denkt. Opereer je in een sector waarin duurzaamheid centraal staat? Kies dan een kerstpakket dat aansluit bij deze waarden. Thema's waaraan je kunt denken: lokaal, luxe of creatief. Op Kerstpakkettenplaza kun je pakketten filteren op dit soort thema's, wat vergelijken een stuk makkelijker maakt dan zelf bij losse aanbieders zoeken. Ook kun je gelijk filteren op budget.

Stap 4: Let op praktische zaken

Natuurlijk is het belangrijk dat je de kerstpakketten op tijd aan je werknemers kunt geven. December is een drukke maand voor bezorgdiensten, maar ook voor de bedrijven die jouw kerstpakket samenstellen. Veel bedrijven bestellen in dezelfde periode hun kerstpakketten, dus probeer niet last-minute nog iets te regelen.

Klaar om een kerstpakket te bestellen? Het hoeft dus niet zoveel tijd te kosten: begin met het bepalen van je budget, stem je pakket af op je medewerkers, kies een thema en bestel op tijd! Hou altijd in gedachten dat een doordacht pakket meer teruggeeft aan waardering dan simpelweg een duur pakket. Veel plezier met je werknemers in het zonnetje zetten.