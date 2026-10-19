Stichting hoopt dat draagmoederschap normaler wordt door Jetten

DEN HAAG (ANP) - Dat premier Rob Jetten volgend jaar een kind krijgt met zijn partner Nicolás Keenan is "hartstikke mooi nieuws", zegt de voorzitter van Stichting Meer dan Gewenst, Arnoud Breitbarth. Die organisatie zet zich in voor lhbti+'ers met een gezin of kinderwens. "We hopen dat draagmoederschap hierdoor wat bekender en normaler wordt."

De premier maakte maandag bekend dat hij en zijn Argentijnse partner in 2027 een baby verwachten van hun draagmoeder Lisa. Ze deelden het nieuws op Instagram met een foto waarop zij met z'n drieën een echofoto van het kindje vasthouden.

Volgens de stichting onderstreept het nieuws ook "dat er wetgeving nodig is voor draagmoederschap". De wet waarmee queer ouders bij geboorte zeggenschap over het kind krijgen is al jaren in de maak, maar wordt steeds uitgesteld. "De premier gaat nu zelf ervaren hoe lastig het is dat je als kersverse ouder nog geen zeggenschap hebt over je kind en dat dit nog altijd bij de draagmoeder ligt", aldus Breitbarth.

Volgens hem kan het weleens meer dan een jaar duren voordat een queer ouder al het papierwerk rond heeft en beslissingen over het kind mag nemen. "Soms krijg je zelfs met een rechter te maken. Dat kost heel veel tijd en energie, die je natuurlijk veel liever besteedt aan verbinding met je kind."