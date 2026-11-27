AMSTELVEEN (ANP) - Het zonnepark bij luchthaven Schiphol is in gebruik genomen, nadat de zonnepanelen zijn aangepast. Dat meldt eigenaar De Groene Energie Corridor (DGEC). De zonnepanelen moesten eerder worden verwijderd omdat piloten werden verblind door weerkaatsing van zonlicht.

De 228.696 zonnepanelen zijn vanaf vorig jaar zomer weggehaald na zorgen over de vliegveiligheid. Het zonnepark zorgde voor problemen voor piloten op de aanvliegroutes van de Polderbaan en Zwanenburgbaan. Vliegtuigen werden soms omgeleid naar een andere landingsbaan op de luchthaven. In augustus vorig jaar bleek dat er een oplossing was gevonden om reflectie te komen.

Vanaf maart dit jaar zijn de speciaal ontwikkelde 228.696 reflectiearme zonnepanelen geplaatst. Vervolgens is het zonnepark afgelopen zomer getest. Nu het in gebruik is genomen, is het zonnepark volgens DGEC een van de grootste groene bronnen van zonne-energie in Nederland. De verwachte jaarlijkse productie van het zonnepark staat gelijk aan het energieverbruik van zo'n 40.000 huishoudens.