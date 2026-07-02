DEN HAAG (ANP) - Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de zuivelindustrie, nadat de afgelopen weken meermaals werd gestaakt bij makers van melkproducten zoals kaas, yoghurt en babyvoeding. Leden van vakbonden moeten nog wel instemmen met de afspraken.

Vakbond FNV had opgeroepen tot de werkonderbrekingen na een cao-conflict met de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), die namens zuivelbedrijven afspraken maakt over de lonen en arbeidsvoorwaarden van werknemers in de sector. Afgelopen weken werd er onder meer gestaakt bij verschillende fabrieken van FrieslandCampina. De acties hadden geen gevolgen voor consumenten en melkveehouders.

Inmiddels is er een onderhandelingsresultaat bereikt waar alle partijen achter staan, melden zij. Naast de NZO en FNV zijn ook vakbonden CNV en De Unie betrokken.

Twee jaar

FNV schort de acties op in afwachting van de stemming onder de leden.

De nieuwe cao geldt voor twee jaar, tot en met maart 2028. De salarissen worden per 1 april 2026 met terugwerkende kracht verhoogd met 3,3 procent. Op 1 januari volgend jaar volgt een verhoging van 1,75 procent en later op 1 mei nog eens.

Uitkering

Ook krijgen werknemers een eenmalige uitkering van 250 euro bruto bij een fulltime dienstverband.

FNV-bestuurder Edwin Martirosian spreekt van een "toereikend pakket" aan afspraken, waarmee onder meer de "inflatieachterstand" wordt gerepareerd.

NZO is "blij" dat met alle vakbonden een resultaat is bereikt. "De NZO en de drie vakbonden hebben aan de onderhandelingstafel gezocht naar een oplossing die duidelijkheid biedt aan medewerkers en die realistisch is voor werkgevers in de zuivelsector."