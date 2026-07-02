De komedieserie Nordin krijgt een tweede seizoen. Dat heeft Prime Video donderdag bekendgemaakt. De opnames van de serie, waarin Khalid Alterch de titelrol vertolkt, gaan deze zomer van start.

In het tweede seizoen maken naast Alterch ook Georgina Verbaan, Ferdi Stofmeel, Glen Faria, Denise Azmam, Khalid Akouzdame en Hamza Benmira opnieuw hun opwachting. De streamingdienst laat weten op een later moment de namen van nieuwe castleden bekend te maken. Het seizoen verschijnt in 2027 op het platform.

De regie ligt in de komende reeks in handen van Amira Duynhouwer. Het eerste seizoen werd geregisseerd door Achmed Akkabi en Joosje Duk.

De serie vertelt het verhaal van Nordin Kynani, die noodgedwongen moet lesgeven op zijn oude basisschool. In het aankomende seizoen staat hij met zijn nieuwe functie als schooldirecteur voor verschillende uitdagingen.