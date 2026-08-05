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Zwakke dollar drukt omzetgroei moederbedrijf Albert Heijn

05 aug , 8:22Zakelijk
anp050826077 1
ANP
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ZAANDAM (ANP) - Mede door hogere prijzen heeft Ahold Delhaize, eigenaar van onder meer Albert Heijn, Etos, Gall & Gall en bol, iets meer omzet gemaakt in het afgelopen kwartaal. De groei werd echter geremd door ongunstige wisselkoersen en zwakkere prestaties van de Amerikaanse activiteiten.
De totale opbrengsten bedroegen 23,2 miljard euro in de maanden april, mei en juni. Dat is 0,3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het concern heeft al tijden last van de gedaalde waarde van de dollar. Zonder het negatieve effect van wisselkoersen zou de omzet met 1,9 procent zijn gestegen.
De Verenigde Staten zijn de belangrijkste markt voor Ahold Delhaize en zijn goed voor bijna 60 procent van de groepsomzet. De Amerikaanse ketens Food Lion, Giant en Stop & Shop bleven echter met een omzetgroei van 1,4 procent achter bij de Europese activiteiten. In Europa bedroeg de groei 2,6 procent.
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