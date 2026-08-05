Spaans koninklijk gezin sluit seizoen af met receptie

Voor het Spaanse koninklijk gezin kan de zomervakantie zo goed als beginnen. Dinsdag sloten ze het seizoen af met de traditionele receptie in het Marivent-paleis op Mallorca. De genodigden waren autoriteiten van de Balearen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Net als vorig jaar was het hele koninklijke gezin van de partij. Ook de moeder van Felipe, koningin Sofía, was aanwezig. Ze verwelkomden in totaal zo'n zeshonderd gasten in de tuinen van het paleis, melden lokale media.

De prinsessen Leonor en Sofía kozen net als hun oma voor kleurrijke en zomerse jurken. Koningin Letizia had een witte jurk uit de kast getrokken en Felipe ging in het warme Mallorca informeel gekleed, zonder jasje en stropdas.

De receptie vormt traditiegetrouw de afsluiting van de officiële agenda van de koning en koningin op Mallorca. Felipe moet later deze week nog wel naar Colombia voor de beëdiging van een nieuwe president.