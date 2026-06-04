STOCKHOLM (ANP) - Zweden mag een vrachtschip van de Russische 'schaduwvloot' overdragen aan Oekraïne. De Zweedse rechter heeft toestemming gegeven om een Oekraïens verzoek daartoe in te willigen, melden Zweedse media als Dagens Nyheter en Expressen.

De Caffa werd drie maanden geleden voor de Zweedse kust geënterd en opgebracht. De Guinese vlag die het voerde was waarschijnlijk vals en de bulkcarrier was mogelijk niet zeewaardig. Bovendien stond het schip op een Oekraïense sanctielijst, omdat het eerder gestolen Oekraïens graan zou hebben vervoerd.

Dat zou ook in Zweden als een oorlogsmisdaad gelden, zegt justitie. Om een schip aan Oekraïne over te dragen, moet er een misdrijf in het spel zijn dat ook in Zweden strafbaar is. Voor zover bekend zijn in beslag genomen schepen van de 'schaduwvloot' waarmee Rusland sancties omzeilt, niet eerder aan Oekraïne gegeven.

De Russische kapitein van de Caffa werd bij het in beslag nemen van het schip opgepakt, maar is na enkele weken vrijgelaten.