Holly Mae Brood speelt de hoofdrol in de nieuwe Videoland-serie La Vida Barcelona. Dat heeft de streamingdienst donderdag bekendgemaakt.

De dramaserie draait om Juul, die door haar moeder naar Barcelona wordt gestuurd om een concurrerend designbureau te saboteren. In de Spaanse stad belandt ze volgens Videoland in een wereld vol nieuwe vriendschappen, creatieve uitdagingen en een ingewikkelde liefdesdriehoek.

De opnames zijn momenteel bezig in Barcelona. Andere castleden worden later bekendgemaakt. De serie is in 2027 te streamen.