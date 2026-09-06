1 miljard YouTube-views voor Dai Dai, Shakira verrast

De clip van het WK-anthem Dai Dai heeft de mijlpaal van een miljard YouTube-views bereikt. De video met Shakira en Burna Boy is de eerste muziekvideo die in 2026 is uitgebracht en deze mijlpaal heeft bereikt.

"Een miljard weergaven gaat echt al mijn dromen te boven!!", reageerde de zangeres zelf op Instagram. "Dank aan mijn geweldige fans om dit allemaal mogelijk te maken!!!" Ze sloot het bericht af met de woorden "Los amo", wat "ik hou van jullie" betekent in het Spaans.

Het nummer Dai Dai, dat op 15 mei werd uitgebracht, heeft de miljard views bereikt in minder dan vier maanden na de release. Enkele clips van Shakira bereikten ook al de mijlpaal, zoals Waka Waka (This Time for Africa), Hips Don't Lie en Can't Remember to Forget You. Waka Waka uit 2010 is nog steeds haar best bekeken clip met 4,7 miljard streams.

In Nederland staat het nummer sinds de week waarin het WK-voetbal begon in de top tien van de hitlijst van samensteller GfK Dutch Charts. Het nummer stond zeven weken op de eerste plek.