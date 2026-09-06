ROTTERDAM (ANP) - De voetbalsters van PSV hebben op bezoek bij Feyenoord met 6-0 gewonnen. De landskampioen was veel sterker dan de nummer 3 van vorig seizoen in de Vrouwen Eredivisie. Het was de eerste onderlinge wedstrijd tussen twee ploegen uit de top 4 van vorig seizoen, dat spannend verliep.

In de dertiende minuut opende Liz Rijsbergen de score voor de Eindhovenaren. Chimera Ripa bracht de ruststand in Rotterdam op 0-2. In de slotfase van het duel ging het pas echt hard. Rijsbergen en aanvoerder Janice Cayman scoorden in een bestek van drie minuten. In de 85e minuut maakte Josefine Funch de vijfde PSV-treffer en Ripa bepaalde de eindstand in blessuretijd op 0-6.