Radio-dj Ingrid Jansen van 100% NL is verloofd. Jansen maakte via Instagram bekend dat haar vriend Daan haar in Frankrijk ten huwelijk heeft gevraagd.

Het aanzoek vond plaats in een wijngaard in Zuid-Frankrijk. "Iedereen die mij kent weet dat ik hier stiekem al járen over heb gefantaseerd. Maar hoe hij dit heeft geregeld had ik nooit kunnen bedenken. De locatie, de intieme setting, de verrassing en natuurlijk de ring", schrijft Jansen bij beelden van het moment. "De tranen kwamen sneller dan de "ja", maar het antwoord was duidelijk: we zijn verloofd!"

Jansen presenteert al een paar jaar samen met Giorgio Hokstam de ochtendshow op 100% NL.