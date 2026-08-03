De heropvoering van de West End-musical Sunday in the Park with George gaat ook door zonder de eerder aangekondigde hoofdrolspeelster Ariana Grande. Dat heeft het Barbican Theatre in Londen, waar de productie te zien zal zijn, bekendgemaakt.

Het team van Grande maakte zondag bekend dat de zangeres na haar lopende tour een pauze neemt van het openbare leven. "Na de aankondiging van het team van Grande kunnen we bevestigen dat zij heeft besloten niet meer te spelen in Sunday in the Park with George. We begrijpen dat dit geen makkelijk besluit is geweest en steunen haar volledig", staat op de website van het Barbican. "De productie gaat zoals gepland in de zomer van 2027 in première in het Barbican, de casting wordt op een later moment bekendgemaakt."

De 33-jarige Grande zou samen met Jonathan Bailey haar opwachting maken in de musical. Zij speelden eerder samen in de twee Wicked-films.