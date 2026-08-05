100% NL zendt vrijdag een nooit eerder uitgebracht concert van André Hazes uit 1998 uit. Dat maakten dj's Wietze de Jager en Chris Bergström woensdag bekend in hun ochtendprogramma. De opname van het concert verschijnt later ook op lp, laat een woordvoerder van de radiozender weten.

"De tapes bleven jarenlang onaangeroerd liggen, tot iemand ze dit jaar ontdekte", aldus de zender. Het concert werd opgenomen in het Spaanse Benidorm en wordt over enkele weken door Universal, de rechthebbende van de muziek van Hazes, op vinyl uitgebracht.

Volgens De Jager is de opname nooit eerder openbaar gemaakt. "Wie vrijdag luistert, lijkt even in een tijdmachine te stappen. Het is heel bijzonder. Je hoort hem zijn eigen platen aan- en afkondigen, praten tussendoor en het publiek zijn naam schreeuwen. Echt alsof je erbij bent", aldus de radio-dj.