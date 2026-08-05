Beyoncé verrast fans weer met remix-bundel van nieuw nummer

Beyoncé heeft woensdag haar fans opnieuw verrast met nieuwe muziek. Het gaat volgens Billboard om een bundel met remixes van het nummer MORNING DEW (DONK), dat ze een maand geleden ook al zonder aankondiging online zette.

Op twee van de vier nieuwe versies van het nummer is haar echtgenoot Jay-Z te horen. Zijn artiestennaam wordt hierbij met een umlaut op de Y geschreven, dus JAŸ-Z.

De 44-jarige Beyoncé haalde in Nederland tot dusver nog niet de Single Top 100 met haar nieuwe track, maar noteerde vorige maand wel een 26e positie in de Billboard Hot 100, de belangrijkste hitlijst van de Verenigde Staten. Het was de 61e keer dat ze met een nummer bij de bovenste 40 tracks van de lijst stond.