Meer dan 12.000 bezoekers moesten zondagavond de concertzaal verlaten tijdens een optreden van de Amerikaanse rapper Don Toliver in Manchester. Tegen het einde van zijn show in de Co-op Live Arena kwam een onbekende stof vrij, melden Britse media, waaronder de BBC. Een bezoeker is voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

Ambulancepersoneel onderzocht ter plaatse ruim vijftig mensen. Sommige bezoekers hadden last van hun ogen of luchtwegen. Op beelden op sociale media is te zien hoe mensen hoestend de zaal verlaten.

De politie hield aanvankelijk rekening met traangas en onderzoekt om welke stof het ging. Bezoekers die na het concert klachten kregen, krijgen het advies om naar een ziekenhuis te gaan.