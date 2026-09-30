13-jarige dochter van acteur Chad Lowe overleden

Fiona Lowe, de dochter van acteur Chad Lowe en zijn partner Kim Painter, is op 13-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie bevestigd in een verklaring aan People. De familie verwijst onder meer naar de Amerikaanse hulplijn voor mensen met psychische problemen en suïcidale gedachten. Over de omstandigheden van het overlijden worden geen concrete mededelingen gedaan.

Fiona werd in 2012 geboren en was de tweede van drie dochters van Lowe en Painter. De 58-jarige Lowe is onder meer bekend van rollen in de series Pretty Little Liars en Supergirl. Hij is de jongere broer van acteur Rob Lowe.

"We zijn diepbedroefd over het verlies van onze geliefde Fiona", staat in de verklaring. Fiona werd omschreven als "een liefdevol meisje dat slim en creatief was en dol was op dansen". "Haar overlijden is verwoestend voor onze hele familie. We vragen jullie om gebeden en om ons de ruimte te geven in deze moeilijke tijd."