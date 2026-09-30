Bas en Nicolette werden 'extra verliefd' door Love Is Blind

Bas Smit en Nicolette van Dam zijn tijdens de opnames van de Nederlandse versie van Love Is Blind naar eigen zeggen nog verliefder op elkaar geworden. Het stel, dat twintig jaar samen is, presenteert de datingshow die vanaf woensdag op Netflix te zien is.

"Ik denk dat we ook heel erg verliefd zijn geworden. Nog extra, tijdens het hele project", zei Smit in gesprek met het ANP. Van Dam beaamde dat ze samen erg hebben genoten van de opnames. Smit noemt het bovendien bijzonder dat ze na twintig jaar samen voor het programma stonden. "Ik had nooit gedacht, twintig jaar geleden, dat wij samen voor het allergrootste non-fictieprogramma van Netflix zouden staan."

Voor Smit was het presenteren wel spannend. Hij noemt Van Dam, die meer presentatie-ervaring heeft, zijn "coach". "Zij heeft gewoon die rust over zich heen. Zij weet als de camera komt hoe ze daarin moet kijken, hoe ze zich teksten eigen kan maken." Zelf zat hij naar eigen zeggen zinnen uit zijn hoofd te leren. "Zij heeft die routine en ik niet. Dus ik vond het gewoon hartstikke spannend."

Het stel herkent ook iets van de zoektocht naar liefde uit het programma in de eigen relatie. Smit en Van Dam zeggen vanaf het begin onafscheidelijk te zijn geweest. "Echt vrienden ook", aldus Van Dam. Smit denkt dat juist die vriendschap belangrijk is voor een goed huwelijk. "Wij zijn nu twintig jaar samen. Dat was niet gelukt als we elkaar alleen maar een mooi meisje, mooie jongen vonden."

In Love Is Blind leren singles elkaar kennen zonder elkaar te zien. Smit en Van Dam benadrukken dat hun eigen rol in het programma beperkt is. "Wij zijn ook niet een soort begeleiders van de koppels", zegt Van Dam. Smit noemt hen een "rode draad" in het programma. "Het gaat echt om de liefdeskoppels en om de singles."